Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri; haşere ve uçkunla mücadele işlemlerini sürdürüyor. Özellikle Değirmen Boğazı ve Selimiye Barajı gibi su ve yeşil alanın olduğu yerler haşerelerin ürememesi için titizlikle ilaçlanıyor.BALIKESİR (İGFA) - Temiz bir çevre ve sağlıklı bir toplum anlayışıyla hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyeleriyle iş birliği içerisinde haşere ve uçkunla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Her yılın başında 20 ilçe belediyesine; araç, ekipman ve malzeme desteği veren Büyükşehir Belediyesi bunun yanı sıra; kendi ekipleriyle de bir yandan karadan fosseptikler, rögarlar, inşaat bodrum suları, çöp konteynerlerinde bir yandan da zirai drone ile havadan dere yatakları, bataklıklar ve sazlık alanlarda haşereyle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR DİKKATLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR Vatandaşların yoğun kullanımında olan alanlarda daha hassas ve dikkatli bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiren haşereyle mücadele ekipleri; şehrin dört bir yanında olduğu gibi Değirmen Boğazı ve Selimiye Barajı gibi su ve yeşil alanın bulunduğu bölgelerde sıklıkla mesai harcıyor. Vatandaşların doğayla içi içe piknik yapıp, dinlendikleri mesire alanlarda; sivrisinek ve karasinek gibi uçkunların üremelerinin önüne geçiliyor.