Tahmini Okuma Süresi: dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ekipleri İbradı ilçesi ile Ormana Mahallesi’nin ana yol girişlerinde asfalt çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi, İbradı’da ilk kez sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmiş oldu.ANTALYA (İGFA) - İlçelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri İbradı ilçesinin ana giriş yolunda sıcak asfalt çalışmasına başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yol ağında olmamasına rağmen, ilçe belediyesinin sıcak asfaltı karşılayacak bütçesi olmayınca Başkan Muhittin Böcek duruma el attı. Vatandaşlardan gelen talepleri geri çevirmeyen Başkan Böcek, ilçe belediyesi ile yapılan protokol yaptı. Protokolün ardından sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

İLÇE BELEDİYESİ İLE PROTOKOL YAPILDI

Çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa İbradı’da sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Söz konusu yolun ilçe belediyesinin olduğuna dikkat çeken Akdemir, “İlçe belediyemizle protokol yaparak asfaltı Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Burası 1 km. Ormana girişindeki 600 metrelik yolu da yine sıcak asfaltla kaplıyoruz. İnşallah İbradı’yı sıcak asfaltla buluşturmaya devam edeceğiz. İbradı halkımız bu yolun yapılması için çok büyük talepte bulunmuştu. Başkanımız da buranın sıcak asfalt yapılması noktasında talimatlarını verdi. Yolun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

MUHİTTİN BAŞKAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş da çalışma için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, “Sağolsun Muhittin Başkanımız verdiği sözleri yerine getirdi. Ormana-İbradı arasında sıcak asfaltımızı yaptı” diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Sakip Üstün ise İbradı’nın turistik bir ilçe olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Yolumuz bozuktu. Burası bir turizm yeri. Bir şehrin, bir mahallenin güzelliği girişinden belli olur. İlçe belediyemiz yapamadı biz de Muhittin Başkanımızdan ricada bulunduk. Başkanımız da bizi kırmadı. Ormana’yı bitirdi İbradı yolunu da yapıyor. Yapana da yaptırana da teşekkür ediyoruz.”