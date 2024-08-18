Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin çeşitli noktalarında, trafik akışının kolaylaşması amacıyla gerçekleştirdiği hizmetlere yenilerini ekliyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Saydam Caddesi'nde akıllı kavşak çalışmaları devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Saydam Caddesi’ndeki çalışmayla; Güney Kuşak Bulvarı'ndan Saydam Caddesi'ne girişlerin serbest şekilde yapılmasını sağlarken, aynı zamanda kesişim noktasındaki trafik karışıklığını düzenlemeyi hedefliyor.

Bu çalışmanın devamında Seyhan’da 5, Yüreğir’de 5, Çukurova’da 10 nokta olmak üzere tüm Adana’ya akıllı trafik dokunuşları yapılması planlanıyor.

Öte yandan Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nce Golcuoğlu Kavşağı’nda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Zeydan Karalar, “Yapacağımız akıllı kavşak ile hem trafik sıkışıklığını engelleyecek hem de yaya güvenliğini sağlayacağız” dedi.