Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Aksu ilçesi Kundu Mahallesi’nde yapımına başladığı yeni köprü inşaatında sona yaklaşıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi’nde yeni köprü inşa ediyor. Kundu Mahallesi’nde bulunan 50 yıllık Özlü Köyü Acısu Deresi Köprüsü’nün yanına yapılan yeni köprü 32 metre uzunluğunda ve 5.5 metre genişliğinde olacak. Kundu Mahallesi, Karaçalı Mahallesi ve havalimanını birbirine bağlayan ve özellikle yaz aylarında yaşanan turist yoğunluğu sebebiyle trafiğin aksamasına neden olan ilk köprünün yanına yapılan yeni köprüyle birlikte daha rahat ulaşım imkanına kavuşmuş olacak. KDV hariç 16 milyon 750 bin TL yatırım maliyetine sahip olan köprüdeki çalışmaların birkaç hafta içinde tamamlanarak, halkın kullanımına açılması amaçlanıyor.

EYLÜL AYI SONUNDA BİTECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Gamze Kılınç, mevcut köprünün yetersizliği dolayısıyla, gelen talepler doğrultusunda yeni köprü yapımı kararının alındığını belirterek, “16 adet, 30 metre uzunluğunda fore kazıklı ve 4 prefabrik kirişiyle birlikte oturacak olan köprü, iki yönlü geçiş imkanı sağlamış olacak. Ulaşım güvenli hale gelirken trafik rahatlayacak” dedi.

BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, “ Köprümüz çok dardı ve yeterli olmuyordu, iki araç geçemiyordu. Özellikle oteller bölgesi olduğu için yoğunluk fazla oluyordu. Bu sorunları Başkanımız Muhittin Böcek’e ilettik ve sağ olsun o da bu sorunu çözüme kavuşturuyor. Vatandaşlarımız artık rahat edecek. Turizm sektörünün de gelişimine katkı sağlamış olacak. Bundan sonra sorun yaşamayacağımız için mutluyuz. Tüm mahalleli adına Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.