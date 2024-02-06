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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Miraç Kandili dolayısı ile İzmit’te ve Gebze’de vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - 6 Şubat akşamı tüm İslam aleminde ve ülkemizde Miraç Kandili olarak idrak ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her kandil de olduğu gibi Miraç Kandilinde de vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, öğlen namazı sonrasında Gebze Kent Meydanı ve İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda Miraç Kandili dolayısıyla 15 bin tulumba tatlısı dağıtımı gerçekleştirdi. Özenle hazırlanan tulumba tatlılarını vatandaşlara ikram eden Kocaeli Gönüllüleri, herkesin kandilini kutladı. Tatlı ikramından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.