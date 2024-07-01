Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni sezon hazırlıkları kapsamında şehrin markası Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda çim serimi çalışması yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada çim serimi işlemlerine başlandı. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin spor şehri haline gelmesi için gayretlerini ve çalışmalarını sürdüren ve Kayseri’ye ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporun ve sporcunun yanında yer almaya devam ediyor.

Buna göre Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeni sezon hazırlıkları kapsamında şehrin markası Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda çim serimi işlemlerine başlandı.

Çalışmalar kapsamında saha sıyırma işlemleri ile başlanarak mevcut kotun 25 santimetre altına inilen bu işlem bir hafta devam etti.

Öte yandan sonrasında ise temiz kum çekim işlemi yapılarak, bu şekilde saha seviyesi 10 santimetre düşürüldü ve lazer tesviye makinesi ile saha beşik çatı formatına getirildi.

ÇİM SERİMİ İŞLEMLERİ DÖRT GÜN SÜRMESİ PLANLANIYOR

Dört gün sürmesi planlanan gübreleme ve çim serme işlemi sonrasında çimlerin kök salması için 1 hafta dinlendirilerek gözlemlenecek. Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından sahada HYBRIT sistem çalışmaları yapılacak.