Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi, öğretmenlerine 4 hafta sürecek “Sınıf yönetimi – Öğretim Yöntem ve Teknikleri” seminerlerine başladı.

Sakarya (İGFA) - Hayat boyu eğitim mottosuyla, öğrencilerinin yanı sıra, velilere de etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Adapazarı, Sapanca, Karasu, Akyazı ve Geyve SGM’lerinde öğretmenlere “Sınıf yönetimi – Öğretim Yöntem Ve Teknikleri” derslerinden oluşan 4 haftalık seminerlere başladı.

Eğitimin 3’üncü haftasında Eğitimci ve Program Tasarımcısı Arif İrsava, öğretmenlere yaparak ve yaşayarak öğrenme metotları hakkında bilgiler vererek uygulamalı çalışmalar gösterdi. Eğitimci İrsava, verdiği seminerde öğretmenlere “öğrenciyi tanımalıyız” vurgusu yaptı.

Eğitimci Arif İrsava, “Çocuklarla çalışan öğretmenlerimiz için öğrenciyi tanımak gerekiyor, yaşını bileceğiz. Yaşınla beraber çocukların sahip olduğu özellikleri bileceğiz. Neleri sevip sevmediklerini, nelerde daha başarılı olurlar yani öğrenciyi tanımak gerekiyor. Birde çocuklarla çalışıyorsak onlara başarıyı tattırmamız gerekiyor. Öğrenciye yaparak, yaşayarak, öğrenerek ve hissederek öğretmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Seminerler önümüzdeki hafta da farklı konu ve teknikler üzerinden işlenecek ve 4 haftalık eğitim periyodu tamamlanacak.