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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarına yönelik düzenlenecek olan ‘Toplu Sünnet Şöleni’ için kayıtlar başlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların çocukları için toplu sünnet şöleni düzenliyor. 2-12 yaş arasındaki çocuklara dönük şölenin kayıtları, 02-09 Ağustos tarihleri arasında https://halkmasasi.bursa.bel.tr/WebBasvuru/toplusunnet#/ adresinden online olarak yapılabilecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından Sünnet Şöleni organizasyonu gerçekleştirilecek.

Kaynak: igf