Mersin’in bereketli toprakları üzerinde 4 mevsim boyunca tarımsal faaliyetler devam etsin ve üreticinin kazancı bollaşsın anlayışıyla tarımsal destek vermeye devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi; hayata geçirdiği projelerle örnek belediyeler arasında yer alıp, tarımsal dönüşümün öncüsü olmayı sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Her geçen gün girdi maliyetlerindeki artıştan dolayı toprağını ekemeyen çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde sağlamış olduğu hibeli ve alım garantili tohum, fide, fidan, ekipman ve ilaç desteği ile rahat bir nefes alıyor. Üretime can suyu olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi; çiftçilere umut olurken, çiftçinin gelir düzeyinin de artmasına katkı sunuyor.

Büyükşehir’in atalık tohum desteği ile Gülnarlı Mehmet Amca ilk hasat sevincini yaşadı

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, atalık nohut tohumu desteğini Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirmeye devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş atalık tohumlardan biri olan nohutun yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir kılınmasını sağlayan proje ile Gülnar İlçesi’nin Konur Köyü’nde yaşayan çiftçi Mehmet Beyaz, Büyükşehir Belediyesi’nin sağlamış olduğu tohum desteğinden faydalanarak ilk kez hasat sevinci yaşadı.

Haykut: “Bu destekler sayesinde bölgenin tarımsal üretimi de artıyor”

2021 yılında, atalık tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir proje oluşturduklarını ve Gülnar’ın 8 mahallesinde bu projeyi uygulamaya koyduklarını belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Teknikeri ve Bitkisel Üretim Şefi Hakan Haykut, “2021 yılında Gülnar ilçesinde ilk kez hayata geçirdiğiğimiz proje ile Bereket, Dayıcık, Şeyhömer, Konur, Kayrak, Göktürk, Yassıbağ ve Üçoluk mahalleleri olmak üzere 8 mahallede 355 dekar alan için 9’u kadın 48 üreticiye toplam 4 bin 260 kilogram nohut tohumu desteği sağladık” diye konuştu.

Gülnar’da üretilen nohutun tescilli, pişkinlik ve besin değeri bakımından da zengin ve faydalı bir nohut çeşidi olduğunu sözlerine ekleyen Haykut, “Dışarıdan bu nohuta talep çok fazla. Tohum desteği ile birlikte, bölge halkı tarafından önceden çok düşük miktarda satılan, unutulmaya yüz tutmuş bu nohut cinsi, yeniden üretime kazandırılarak, aile gelirine çok büyük bir katkı sağlayacak” dedi.

Üreticilerin hasat sezonu bereketli geçiyor

Gülnar ilçesi Konur Mahallesi’nde atalık nohut tohumu desteğinden faydalanan yerli üretici Mehmet Beyaz, “Bahar aylarında muhtarımız aracılığıyla, Vahap Başkanımızın sunduğu bu destekten haberim oldu. Tohumlarımızı alıp, ekimlerimizi yaptık. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde de hasadımızı yaptık” dedi. Hasattan aldığı verimden çok memnun olduğunu dile getiren Beyaz, “Verim çok iyi. 1’e 6 olarak verim alıyoruz. Bu nohut çok eskiden beri vardı, ama gitgide tohumunu bulmak zorlaşmıştı. Bizler ata tohumumuzu kaybetmemek için, üreticiler olarak bunu ekmeye ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir’in üreticilere sağlamış olduğu destekleri çok faydalı bulduğunu ifade eden Konur Mahallesi vatandaşlarından Tenzile Yadigar Ak ise, “Yıllar önce yapılması gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Alım garantili olduğunu duyunca, gerçekten çok sevindim. Çünkü, köylü ürettiğini çoğu zaman satamıyor ve tüccarlar tarafından ucuza alınıyor. Üreticiler, bu anlamda hep desteklenmeli” dedi.