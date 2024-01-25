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Büyükşehir Belediyesi’nin Masa Tenisi Takımı, Çorum’da gerçekleşen 3. Lig 2. Etap müsabakalarında harika bir seri yakaladı ve play-off’a çıkarak üst lig yolunda çok önemli bir başarı elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Takımı, Çorum’da gerçekleştirilen organizasyona katıldı. 3. Lig 2. Etap müsabakalarında 2 kadın ve 1 erkekten oluşan takımıyla önemli bir seri yakalayan Büyükşehir, aldığı galibiyetlerle “play-off” biletini aldı. Büyükşehir, aldığı galibiyetlerle 2. Lig’ yükselmek için çok önemli bir adım atarak Sakarya’ya büyük bir gururla döndü. Takımımız, 3. Lig’in son etabında “play-off” şampiyonluğu için raketlerini konuşturacak. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Spor Şehri Sakarya her branşta şampiyonluk yolunda!” ifadeleri kullanıldı.