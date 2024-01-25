Tek isteği Türk Milli Takımı’nda mücadele vermek Tek isteği Türk Milli Takımı’nda mücadele vermek

Büyükşehir Belediyesi’nin Masa Tenisi Takımı, Çorum’da gerçekleşen 3. Lig 2. Etap müsabakalarında harika bir seri yakaladı ve play-off’a çıkarak üst lig yolunda çok önemli bir başarı elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Takımı, Çorum’da gerçekleştirilen organizasyona katıldı. 3. Lig 2. Etap müsabakalarında 2 kadın ve 1 erkekten oluşan takımıyla önemli bir seri yakalayan Büyükşehir, aldığı galibiyetlerle “play-off” biletini aldı. Büyükşehir, aldığı galibiyetlerle 2. Lig’ yükselmek için çok önemli bir adım atarak Sakarya’ya büyük bir gururla döndü. Takımımız, 3. Lig’in son etabında “play-off” şampiyonluğu için raketlerini konuşturacak. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Spor Şehri Sakarya her branşta şampiyonluk yolunda!” ifadeleri kullanıldı.