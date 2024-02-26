Eksi 36 Spor Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi, 23-25 Şubat tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirildi.KARS (İGFA) - Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi destekleri ile Duja Hotels, VST Tour, ICRYPEX, Spor Toto, Remed Assistance, Salados, Power App ve Fora Araç Takip sponsorluğunda organize edilen ralliye, 26 araç ve 52 sporcu katıldı.

3 gün boyunca kar ve buz kaplı zeminde koşulan rallide, Parkur Racing'den 18 yaşındaki Kerem Kazaz, Litvanyalı copilotu Andris Malnieks ile birinciliğin sahibi oldu.

Aynı zamanda Sınıf 2 ve genç pilotlar birincisi olan Kazaz'ın 24 saniye ardında Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ikinci olurken, Red Bull sporcusu Türkkan Sınıf 3 birinciliğini de elde etti. GP Garage My Team’den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul'un üçüncü sırada yer aldığı rallide, dereceye giren sporcuların ödülleri Kars Valisi Ziya Polat, Kars Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Kars İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Cemal Kiper, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Kars Gençlik Spor İl Müdürü Ayhan Yüreğir ve sponsor firma yetkililerinin katılımıyla Duja Chalet önünde düzenlenen törenle verildi.

Zorlu rallinin Sınıf 4 birincisi Atış Motorsport takımından Çağlayan Çelik-Koray Akgün, Sınıf N birincisi ise GP Garage My Team'den Kemal Şener-Bora Yılmaz ekibi oldu. Rallinin kadın pilotlar birinciliğini aynı takımdan Burcu Çetinkaya kazanırken, kadın co-pilotlar birinciliğini de Castrol Ford Team Türkiye'den Mert Yudulmaz ile yarışan Sevi Akal elde etti.





Bu yıl merhum sporcu Celal Gülerhan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası'nda ise GMG Racing'den Gürol Baranlı-Alperen Tetik birinciliği elde ederken, aynı takımdan Özgür Yürük-Serkan Şahiner ikinciliği ve ferdi olarak yarışan Tolga Muhtar-Serhat Kılınç üçüncülüğü ve Kategori 3 birinciliğini kazanan ekip oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası, 22-24 Mart tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından Muğla Marmaris'te düzenlenecek olan Ege Rallisi ile devam edecek.