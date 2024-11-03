Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da New York kentinde bulunan Greenwich Village'da düzenlenen 51. Village Halloween Geçit Töreni, büyük bir kalabalıkla kutlandı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD'deki geçit töreninde özellikle Michael Jackson'ın ikonik "Thriller" şarkısı eşliğinde yapılan zombi dansıyla dikkat çekti.

Törene katılanlar, kostümlü ve makyajlı olarak sokakları doldurarak, Halloween ruhunu en iyi şekilde yansıttı.

Yüzlerce insanın bulunduğu törende NYPD ekipleri sıkı güvenlik önlemleri aldı.