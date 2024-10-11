Çağatay Can Tasmalı, CHP Edirne İl Gençlik Kolları başkanlığına adaylığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çağatay Can Tasmalı, yaptığı yazılı bir açıklama ile 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday olacağını açıkladı.

Tasmalı’nın açıklaması şöyle;

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü değerlerine bağlı, Atatürk ilke ve devrimlerinin savunucusu genç bir nefer olarak, uzun yıllardan beri emek verdiğim partimde, Edirne İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na adaylığımı büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle açıklıyorum. Gençliğin enerjisi ve kararlılığıyla partimizi en ileri noktalara taşımak, demokratik mücadelemizi Edirne’de güçlendirmek için yola çıkıyorum.

Emek, en yüce değerimizdir. Bu bilinçle, partimize olan katkılarımı daha da ileri taşıyarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gençlerin daha aktif, daha bilinçli ve katılımcı olmaları için çalışmalar yürüteceğime söz veriyorum. Partimizin gençlik kolları, partimizin en dinamik ve güçlü kalesi olmaya devam edecek. Birlikte çalışarak Edirne’de gençlerin sesi olacağız.

Güçlü bir örgütlenme ve kararlı bir mücadele için tüm partili yoldaşlarımızı bu büyük yolculukta benimle birlikte yürümeye davet ediyorum. Hep birlikte partimizi Edirne’de daha ileri taşıyacak, ülkemizin geleceğine ışık tutacağız.”