21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkan Çağıl Kaya Band, caz tutkunlarını bir araya topladı.MUĞLA (İGFA) - Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle devam eden 21. Gümüşlük Müzik Festivali, Çağıl Kaya Band ile ‘Suda’ devam etti. Konser, Bodrumlu cazseverleri Gümüşlük sahilindeki festival merkezine topladı.

Çağıl Kaya’ya, saksafonda Tamer Temel, piyanoda Ercüment Orkut, gitarda Eylül Biçer, basta Kağan Yıldız ve davulda Cem Aksel’in eşlik ettiği gecede, dikkat çekici bir performans sergileyen sextet, farklı yorumlarıyla Bodrumlu caz dinleyicisini kendine hayran bıraktı. Disiplinlerarası bir sanat anlayışına sahip olan Çağıl Kaya, performanslarında kendi dünyasını çok güzel bir şekilde yansıtmayı biliyor. Dinleyici bu aktarımla kendini performansın içinde buluyor.

Bugüne kadar dört albüm yayınlayan Çağıl Kaya, Gümüşlük Müzik Festivali’nin Suda sahnesinde, bu dört çalışmada yer alan parçalardan derlediği bir seçkiyle izleyici karşısına çıktı. Birçok şehirde yaşamış ve farklı müzik türlerinden etkilenmiş olan Çağıl Kaya, müziğinde bu çeşitliliği yansıtan bir sanatçı olarak Gümüşlük’te alkış aldı. Sanatçı, hem büyük şehirlerin kaotik yapısını hem de hayalindeki diyarların huzurunu melodilerine taşıyarak kendi müziğini keşfederken, bunu da izleyicisiyle paylaştığını ifade ediyor.