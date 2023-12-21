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Çağdaş İş İnsanlar Derneği (ÇAĞSİAD), 15 yılını iş dünyası, siyaset ve sanatın önemli isimleri ile birlikte gala gecesinde kutladı.İSTANBUL (İGFA) - ÇAĞSİAD, lansmanını yaptığı mobil uygulaması ile iş dünyasının liderlerini bir platformda birleştirmeyi hedefliyor.

ÇAĞSİAD Genel Başkanı Mikail Düzenli, gala gecesinde yaptığı konuşmada, toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi ve sahip çıkılmasının önemine değindi.

Çağdaş dünya görüşüne sahip iş insanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan Çağdaş İş İnsanlar Derneği (ÇAĞSİAD) 15’inci kuruluş yıl dönümünü düzenlediği gala gecesi ile kutladı. İş insanlarının yanı sıra sanat ve siyasetin önemli isimlerinin bir araya geldiği ‘15. Altın Yıl’ teması ile gerçekleşen gecede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, DEM Partisi Milletvekili Celal Fırat, DEM İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve birçok STK Başkanının da dâhil olduğu sanat, siyaset ve iş dünyasından 450 seçkin konuk katıldı.

Etkinlikte, uzun yıllar kuruma emek vermiş üyelere plaket takdiminin yanında, geceye sponsor olarak katkı sunan firma temsilcilerine de plaket verilerek onurlandırıldı.

Gecenin en dikkat çeken noktalarından bir tanesi de tüm ÇAĞSİAD üyelerinin bir platformda birleştirecek ÇAĞSİAD mobil uygulamasının lansmanı oldu.

ÇAĞSİAD Genel Başkanı Mikail Düzenli, gecede yaptığı konuşmasında, “ÇAĞSİAD” perspektifinin siyasetçilerden bürokrasiye, reel sektörden tüketicilere, bilim insanlarından, üniversitelere ve gençlere kadar toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi ve sahip çıkılmasının önemini dile getirdi.