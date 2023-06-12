Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK-TİM), Mahalle Gönüllüleri Arama Kurtarma (MAK) ile birlikte Ballıkayalar’da eğitim kampı gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA)  -  Çayırova Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi, eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında, afet bölgesinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan ve birçok canın kurtarılmasına vesile olan ÇAK -TİM, olası afetlere karşı donanımını arttırmaya devam ediyor.

ÇAK-TİM Ekip Lideri Hüseyin Narman, ekip üyeleri, MAG gönüllüleriyle birlikte yaklaşık 100 kişilik ekiple, Gebze Ballıkayalar’da birçok konuda eğitim aldı. ÇAK-TİM ekibinin gerçekleştirdiği ve oldukça verimli geçen eğitimlerde, gönüllüler olası afetlere karşı bilgilendi.

BİRÇOK KONUDA UYGULAMALI EĞİTİM

Toprak Dede ve Yaprak Dede'nin isimleri ölümsüzleştirildi Toprak Dede ve Yaprak Dede'nin isimleri ölümsüzleştirildi

1 gece 2 gün süren eğitim kampı kapsamında ÇAK-TİM ekipleri; selde köprü geçişi, selde sedye taşıma, yüksek açılı iniş, ipler ve düğümler, arama kurtarma malzemeleri tanıtımı, telsiz kullanımı ve daha birçok konuda eğitim aldılar. ÇAK-TİM Ekip Lideri Narman, eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini ve ÇAK TİM olarak her türlü zorlu göreve hazır olduklarını vurguladı.