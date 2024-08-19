Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), Gölcük’te düzenlenen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Anma Töreni’ne katılarak, açtığı stantla deprem farkındalık çalışması gerçekleştirdi. ÇAK-TİM ekibinin bir parçası olan arama kurtarma köpeği Cindy ise programda büyük ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - 25 yıl önce Gölcük’te yaşanan Marmara Depremi’nde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı anmak için düzenlenen programa, Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM) de katılım sağladı. Kocaeli Valiliği, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ve bölgedeki birçok arama kurtarma ekibini bir araya getiren programda ÇAK-TİM’de yerini aldı. Anma töreninin gerçekleştiği alanda bir stant açan ÇAK-TİM, programa katılan vatandaşlara arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi verirken, farkındalık çalışması da gerçekleştirdi. Çayırova Belediye Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa ve Ercan Aslan da ÇAK-TİM ekibini yalnız bırakmazken, ÇAK-TİM Ekip Lideri Hüseyin Narman, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AFAD Başkanı Okay Memiş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e ekip hakkında bilgi verdi.

CİNDY’E BÜYÜK İLGİ

ÇAK-TİM ekibinin sevimli üyesi olan ve eğitimlerini tamamlayarak arama-kurtarma faaliyetlerinde görev yapmaya hazır hale gelen, ÇAK-TİM Arama Kurtarma Köpeği Cindy, programda büyük bir ilgi alaka gördü. Özellikle programa katılan çocukların çok yakından ilgilendiği Cindy, aldığı eğitimler sonrasında sergilediği gösterilerle de büyük alkış aldı. Anma programına katılan vatandaşların bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdiği Cindy, anma törenine damga vurdu.

2 YIL ÖNCE KURULDU

ÇAK-TİM ekibi hakkında açıklamalarda bulunan ekip lideri Narman, “Ekibimizi 2 yıl önce Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’nin talimatlarıyla kurduk. Kurulduktan 8 ay sonra asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bu depremlerde de Adıyaman’da aktif olarak görev yaptık. Allah bir daha bu coğrafyada böyle bir acı yaşatmasın. Bize düşen bu afetlere hazır olmak. Marmara Depremi’ni Kocaeli’nde yaşayanlardan biriyim. 25 yıl sonra Allah nasip etti ve artık arama-kurtarma tarafında görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızı deprem konusunda bilinçlendirmek ve gönüllü sayımızı artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremin 25. yıldönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, milletimizin bir daha böyle acı afetleri yaşamamasını diliyoruz” dedi.