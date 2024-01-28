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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çakar lamba kullanan ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere kıskaca alarak ceza yağdırdı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan (çakar lamba) ya da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek.” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü.

Çakar lamba kullanan sürücülere 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı.

Bakan Ali Yerlikaya, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi, trafikte önceliğimiz: “önce insan”. Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.” İfadelerini kullandı.