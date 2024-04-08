Bursa Okul Sporları 2. Küme Futbol Genç Erkekler müsabakalarında Çakır Okulları şampiyon oldu.BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 25 Mart-5 Nisan tarihlerinde düzenlediği Okul Sporları Müsabakaları 2. Küme Futbol Genç Erkekler kategorisi çekişmeli maçlara sahne oldu. Zorlu maratonu tamamlayan Çakır Okulları şampiyonluk ipini göğüsledi.

Grup maçlarında rakiplerini dize getiren Ali Kükrek liderliğindeki Çakır Okulları, play-offların ilk maçında yarı finalde Çağdaş Öncü Okulları ile karşılaştı. Rakibini saf dışı bırakan Çakır, finalde Murat Yıldırım MTAL ile mücadele etti. Rakibini Çınar Çeliker ve Onur Efe Öztop’un golleriyle 2-0 yenen Çakır Okulları şampiyonluğa ulaştı. Oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşarken, zaferin mimarı antrenör Ali Kükrek’i havaya atarak onore etti.

Oynadığı Futbolla herkesin beğenisini ve takdirini toplayan Çakır Okulları son 2 senenin şampiyonu Murat Yıldırım MTAL’yi de yenerek adını 2023-2024 şampiyonu olarak tarihe yazdırırken, taraflı tarafsız herkesin de takdirini kazandı.

Öte yandan Ali Kükrek de önemli bir kariyer rekoruna imza attı. Kükrek, 3 yıldır üst üste bu turnuvada şampiyon olan tek antrenör olarak tarihe geçti. Çakır Okulları’nın başarısı aileler tarafından sosyal medyada geniş etkileşim aldı.