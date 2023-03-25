Adana’da iki kuzenin motosiklet çalması saniye saniye görüntülendi. Çalıntı motosikletle yakalanan şüpheli kuzenlerden biri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, diğerinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, önce gün akşam Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. Şehmuz K. (33) ile kuzeni Feridun K. (33), Berkan K.’nin (28) iş yeri önüne park ettiği motosikleti, gidon kilidini kırıp çaldı. Şüpheliler, motosikleti sürükleyerek bölgeden uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletini yerinde bulamayan Berkan K.’nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, sokak sokak arama yaptı. Polis, şüphelilerden Şehmuz K.’yi motosikletle birlikte Kocavezir Mahallesi’nde yakaladı. Emniyete götürülen Şehmuz K., ifadesinde “Kamera görüntülerindeki kişi benim ancak motosikleti kuzenim çaldı. İşinin olduğunu, motosikleti tamirciye götürmemi söyledi. Yolda giderken, yakalandım” dedi.

Kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan 10 kaydının olduğu öğrenilen Şehmuz K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, diğer şüpheli Feridun K.’yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.