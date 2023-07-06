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1996 doğumlu ve 1.98 cm boyundaki Caleb Homesley, şutör gard (2) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Kolej kariyerini NCAA’de Liberty University’de geçiren, özellikle 2021-2022 sezonunda Alman temsilcisi Hamburg Towers’ta sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Homesley, 2022-2023 sezonunu Rusya’da yarı final oynadıkları VTB Ligi’nde 48 maçta 11.2 sayı (%37.1 üçlük)-2.9 ribaund-1.9 asist; şampiyon oldukları Rusya VTB Super Cup’ta 3 maçta 12.7 sayı-3.3 ribaund-1.7 asist; Gomelsky Cup’ta ise 2 maçta 16 sayı-3.5 ribaund-4 asist ortalama istatistikleriyle tamamlamıştı.

Mavi Yeşilliler, yeni sezonun ikinci transferini geçen sezon VTB United League’de BC Zenit Saint Petersburg forması giyen Birleşik Amerikalı oyuncu Caleb Homesley ile anlaşma sağlayarak gerçekleştirdi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı şutör gard Caleb Homesley’i kadrosuna kattı. BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

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