A Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Ay-Yıldızlılarımızın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Finali'nde karşılaştığı Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - A Milli Takımın Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, turnuva boyunca Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek son dakikaya kadar kendilerine destek olan taraftarlara teşekkür etti.

Hakan Çalhanoğlu, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle takım arkadaşlarıma. Herkesin mutluluğu benim için her zaman önemliydi. Hiç kimse negatif değildi. Hocamıza, tüm ekibimize çok teşekkür ederim. Sonuçta bir ay ailemizden uzak kaldık, çocuklarımızı özledik. Ancak konu millî takımsa işler değişiyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Her maç bize son dakikaya kadar destek çıkan taraftarlarımıza, ülkemize teşekkür ediyorum. Onlara bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZLE GURUR DUYMAMIZ GEREKİYOR"

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarda gelecekte iyi işler yapacaklarına inandığını dile getiren millî futbolcu Çalhanoğlu, "Yolumuz uzun. Kaybettik, kabul etmemiz gerek. Bu da futbolun bir parçası. 2-1'den sonra şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Önümüze bakacağız. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor. Buralara kadar gelmemizi kimse beklemedi. Biz inandık, çok çalıştık. Genel anlamda turnuvada tüm takımlar, 1-0 öne geçtiğinde geriye yaslanıyor. Neden böyle bilmiyorum ama bugün bizde de böyle oldu. Çok geriye yaslandık. 5 dakikada iki gol yedik. Bu biraz bizi kırdı. Sonuçta yine denemeye çalıştık. Uzun toplarla şans bulduk ama değerlendiremedik." diye konuştu.

"BU TURNUVA BİZİ ÖNE TAŞIYACAKTIR"

Turnuvada edindikleri tecrübenin kendilerine katkı sağlayacağını kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "Bu turnuva bizi öne taşıyacaktır. EURO 2032, bizim için çok önemli. Buraya kadar geldik, bu da bizim için ayrı bir gurur. Çoğu oyuncumuzun ilk turnuva tecrübesi. Burada tecrübe kazanacaklar, ders çıkaracaklar. Biz de aynı şekilde. Birlik olduğumuz sürece her şeyi başarabiliriz. Bunu gösterdik. Taraftarlarımızın son düdükte bizi ayakta alkışlaması bizim için çok önemliydi. Duygusal anlar yaşadık. Bu da futbolun bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.