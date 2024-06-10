Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl birlikte düzenlediği 62. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri, 800’ü aşkın pehlivanın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Gün boyu süren ve halkın büyük ilgi gösterdiği güreşlerde çekişmeli geçen mücadelelerin sonunda Enes Doğan başpehlivan oldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bu yıl 62’ncisini düzenlediği Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri güreşseverlere unutulmaz anlar yaşattı. 14 kategoride 800’ü aşkın pehlivan, hünerlerini sergilemek için bu yıl Çalı er meydanına çıktı.

62. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri, Çalı Meydanı’ndan kortej yürüyüşüyle başladı. Koca Mestan’ın mezarlıktaki kabrini ziyaret eden kortej, alana kutlamalar eşliğinde girdi. Şenlik havasında geçen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Karakoyun, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Orhaneli İlçe Başkanı Yaşar Aslan, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Osman Uçar, geçmiş dönem Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, Susurluk Kaymakamı Muammer Köken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim ve Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez ile çok sayıda siyasi, iş insanı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde düzenlenen güreşlerin ağaları ve güreşseverler katıldı.

Antalya, Balıkesir, Ankara, Çorum, Samsun gibi Türkiye’nin dört bir yanından pehlivanın dereceye girmek için ter döktüğü 62. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mustafa Taş, Fatih Atlı, Osman Aynur, Yusuf Can Zeybek ve Mehmet Yeşil Yeşil’in de aralarında bulunduğu 36 başpehlivan, şampiyonluk için yarıştı.

700 YILLIK GELENEK

Güreşleri ilgiyle takip eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir yaptığı konuşmada Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nin 700 yıllık geçmişine dikkat çekti. Türklerin tarihi boyunca ata sporu güreşin var olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Bu yıl 62’ncisini düzenlediğimiz Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nin gelişip, yaşatılması için Nilüfer Belediyesi olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise 62 yıldır devam eden bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Bozbey, önümüzdeki dönemde Nilüfer Belediyesi ile iş birliklerini artırarak Çalı’yı, 2’nci bir Kırkpınar haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ata sporu güreşin gelecek nesillere aktarılmasının sorumluluğuyla hareket ettiklerini ifade eden Tarihi Geleneksel Çalı Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez de destekleri için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde gelecek yılın ağası da yapılan açık artırmada belli oldu. Bursalı iş insanları Hakan Söğünmez, Zafer Ok ve Zeki Acar’ın katıldığı ağalık ihalesini 2 milyon 216 bin TL ile mevcut ağa Hakan Söğünmez aldı. Söğünmez’e altın kemerini Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey vererek, birlikte seyircileri selamladı.

KAZANANLAR MADALYALARINI ALDI

Gün boyu süren müsabakaların sonunda Enes Doğan ve Mustafa Taş altın kemer için Çalı er meydanına çıktı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda rakibini mağlup eden Enes Doğan, 62. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Dereceye başpehlivanlara madalyalarını ve ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez verdi. Gün sonunda farklı kategorilerde dereceye giren pehlivanlar da madalya ve ödüllerini aldı.