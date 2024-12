İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 6.Uluslararası Dirençlilik Kongresi’ne katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği’nin “Sürdürülebilir Güçlü Gelecek” temasıyla düzenlediği 6.Uluslararası Dirençlilik Kongresi, 16-18 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. Kongreye katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kentsel Planlamada Afete Duyarlılık” oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Tarık Şengül moderatörlüğündeki oturumda; kentlerin dirençliliği, kültürel miras, kentsel dirençlilikte belediyelerin rolü, afete duyarlılık ve afet yönetimi gibi pek çok konu masaya yatırıldı.

“Bir afetin ne kadar az kayıpla atlatılabileceği, o şehrin afetlere karşı duyarlılığına bağlıdır”

Göreve geldiği ilk günden itibaren kentlerin nasıl daha dirençli hale getirileceğine kafa yorduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, afet yönetimi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Başkan Çalık, “Şehirlerimizi geleceğe hazırlamak istiyorsak; kentsel planlamanın ve afet duyarlılığının önemini asla unutmamalıyız.Bir afetin, ne kadar az kayıpla atlatılabileceği, o şehrin afetlere karşı duyarlılığına bağlıdır. Afetlere karşı dayanıklı kentler inşa etmek zorundayız. Riskleri oluşturan tehlikeleri önceden belirlemek ve hasar görebilirlik düzeyini tespit etmek kentsel risk değerlendirme çalışmalarıyla yapılır. Bu kapsamda afete duyarlı planlama yaklaşımı yani “Sakınım Planlaması” ön plana çıkmaktadır. “Sakınım Planlaması” afetin olası zararlarını azaltmaya yönelik yapılan bir planlamadır. Afete duyarlı planlamanın amacı, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir kent çevresi oluşturmak için risk azaltıcı önlemleri planlama sürecine dahil etmektir” ifadelerini kullandı.

“Doğal afetleri önleyemeyebiliriz, ama sonuçlarını önlemek bizim elimizde”

“Belediyeler olarak, kentte yaşayan insanları her açıdan dayanıklı hale getirmeliyiz” diyen Başkan Çalık konuşmasının devamında Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli’ni ve afetlere hazırlık konusunda yaptıkları çalışmaları paylaştı. Çalık, “Bir şehir plancısı ve belediye başkanı olarak her zaman şunu söylüyorum; Doğal afetleri önleyemeyebiliriz ama sonuçlarını önlemek bizim elimizde. Afet yönetimi sadece bir kriz müdahale planı olarak değil, geleceğe yatırım yapan çok boyutlu bir strateji olarak ele alınmalıdır. Tehlikeleri en az kayıpla atlatabilme becerisini ve kültürünü toplum olarak gerçekleştirmek zorundayız. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak afet öncesinde bütün hazırlıklarımızı yaptık. Beylikdüzü’nde Afet Yönetim Modelimiz afet öncesi, afet anı ve afet sonrası olarak üç aşamadan oluşuyor. İlk olarak, Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni hizmete açtık. Sonra, Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile Beylikdüzü Mutfak’ı hizmete aldık. Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Geçici Barınma Alanı’nı da hizmete açtık. Afet Acil Eylem Planımızı en kötü senaryoya göre, ilçemiz nüfusunun tamamınıkapsayacak şekilde hazırladık. Her mahallemize Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonlarını yerleştirdik” şeklinde konuştu.

“Afet korkusuyla değil, afet bilinciyle yeni nesilleri donatalım”

Çalık konuşmasını, “Daha fazla can kaybetmeden, daha fazla yuva yıkılmadan, bugünden başlayarak daha güçlü, daha güvenli ve daha dayanıklı şehirler inşa etmek zorundayız. Yeni nesilleri afet korkusuyla değil, afet bilinciyle donatalım. Bizim en büyük gücümüz, zorluklar karşısında birbirimize kenetlenmekten gelir. Bu birlikteliği, sadece afet anında ve sonrasında değil, öncesinde de inşa etmeliyiz. Halkımızın hak ettiği güvenli yaşam, bizim sorumluluğumuzdur. Görevimiz, bu bilinçle hareket etmek ve hazırlıklı olmaktır” ifadeleriyle noktaladı.