Çalışan kadrosu ağırlıklı mühendislerden oluşan test, denetim ve belgelendirme hizmetleri firması TÜV AUSTRIA TURK, farklı iş gücünün ihtiyaçlarına ve bakış açılarına saygı göstermek, insan kaynağının değerini ve potansiyelini ortaya çıkarmak için eşitlik birimi kurdu.İSTANBUL (İGFA) - TÜV AUSTRIA TURK, iş hayatında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı sağlamak adına geçtiğimiz yıl temmuz ayında eşitlik birimini kurarak çalışmalara başladı.

TÜV AUSTRIA TURK Kurumsal İletişim ve Eşitlik Müdürü olarak görev alan İpek Keskin, çalışanlara eşitlik konulu eğitimler verilip, farkındalık etkinlikleriyle sürece başladıklarını söylüyor: “İç eğitimlerimizin ardından gönüllü bir komite kurmayı planlıyoruz. Bu ekip strateji doğrultusunda projeler ve aksiyonların takibini yapacak. Hedefimiz uluslararası bir şirket olduğumuz ve çok farklı kültürlerden çalışanı bünyemizde barındırdığımız için etnik köken, yaş, milliyet, zihin gelişimi, kültür geçmişi, cinsel kimlik, dil ve aksanlar, zihin sağlığı, anne baba olma durumu, fiziksel yapabilirlik, ırk, din ve mezhep farklılıkları, cinsel eğilim ve sosyo-ekonomik düzey gibi eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık şemsiyesi altında yer alan tüm kavramları şirket kültürümüze adapte edebilmek. Bunun için de bu yıl köklü üniversiteler ile projeler gerçekleştireceğiz.”

Çeşitlilik anlayışının yetenek yönetimine dahil edildiği, çalışanların daima saygı gördüğü ve kendileri gibi davranabildikleri bir iş ortamı oluşturmayı hedefleyen TÜV AUSTRIA TURK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (ÇEK) Bildirgesi”ni duyurdu.

ÇEK Bildirgesi ile herkesin eşit muamele gördüğü ve sahip olduğu potansiyelle tam anlamıyla katkıda bulunabileceği bir kültür yaratılması taahhüt edildi. İşe alımdan terfiye, kullanılan dile her alanda eşitlikçi ve adil davranma sözü veren şirket, kadının güçlenmesi hedefleri ile sektörde var olan kadın girişimcileri ve bu kapsamda çalışan platformları, sivil toplum kuruluşlarını destekleme kararı aldı.

LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MENTORLUK VERECEKLER

Şirket içinde farkındalık oluşturmak için bir dizi eğitimler düzenleyen Eşitlik Birimi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile "Çalışma Hayatında ve İş Dünyasında Eşitlik" ve "İş Yaşamında Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılıkla Mücadele Bağlamında Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü: TİHEK" içerikli oturumları organize etti. Ayrıca Kadın İnsan Hakları Derneği ile de eğitimler gerçekleştirildi. Sabancı Üniversitesi İş Hayatı Aile İçi Şiddete karşı şirketler ağına katılım için aday şirket olundu.