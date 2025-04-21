Çalışanların yüzde 76’sı çocuklarının devlet memuru olmasını istiyor. Öte yandan, anket katılımcılarınınyüzde 63’ü, çocuklarının ofis ortamında, masa başı işler yapmasını tercih ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde binlerce çalışanla yapılan anket çalışması, çalışan bireylerin çocuklarının eğitim ve kariyer yolculuğuna dair beklentilerini ortaya koydu.

Eleman.net tarafından gerçekleştirilen ankette yer alan, “Çocuğunuz için nasıl bir eğitim yolunu daha uygun görüyorsunuz?” sorusuna çalışanların yüzde 51'i “Üniversite okuyup daha sonra iş hayatına atılması”, yüzde 38'i“Meslek lisesine gidip erken yaşta meslek sahibi olması” cevabını verdi. Aynı soruda yüzde 11’lik kesim ise kararsız olduğunu belirtti.

YÜZDE 37’LİK KESİMİN TERCİHİ EL BECERİSİ İSTEYEN İŞLER

Anketin “Çocuğunuzun gelecekte nasıl bir işte çalışmasını istersiniz?” sorusunu çalışanların yüzde 63'ü“Ofis ortamında, masa başı bir iş (muhasebeci, mühendis, yönetici vb.)”, yüzde 37’si“El becerisi gerektiren bir iş (teknisyen, kuaför, aşçı vb.)” olarak yanıtladı.

ÇOĞUNLUK ÜNİVERSİTE KOŞULUYLA MESLEK LİSESİNE OLUMLU BAKIYOR

Anket çalışmasının bir diğer aşamasında,“Çocuğunuzun bir meslek lisesine gitmesine nasıl bakarsınız?”sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 61’i“Olumlu bakarım ama üniversite şansı da olsun isterim” yanıtını tercih ederken, yüzde 24’ü “Çok olumlu bakarım”, yüzde 16’sı “Olumsuz bakarım, üniversite okumasını isterim”diye cevapladı.

YÜZDE 57’NİN ARZUSU ÇOCUKLARININ TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASI

Ankette yer alan “Çocuklarınızın nerede çalışmasını istersiniz?” sorusuna, çalışanların yüzde 57’si “Türkiye”, yüzde 43’ü “Yurt Dışı” cevabını verdi. Çalışmanın son bölümünde ise “Çocuğunuzun devlet memuru olmasını ister misiniz?” sorusunayer verildi. Çalışanların yüzde 76’lık büyük çoğunluğu “Evet” diye yanıtlarken, yüzde 24’lük kesim ise “Hayır” cevabını tercih etti.