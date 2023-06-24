Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı’nın Gebze Resim Bölümü Sergisi büyük ilgi gördü. Öğrencilerinin aldıkları kaliteli konservatuvar eğitimi çalışmalardaki sanatsal başarıya yansıdıKOCAELİ ( İGFA) - 2022-2023 eğitim dönemini tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, gerçekleştirdiği birbirinden başarılı yıl sonu gösteri ve sergileriyle kentin sanat merkezi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Belediye Konservatuvarı’nın eğitim dönemi içindeki son sergisine, bu yıl Gebze’de açılan Resim Bölümü evsahipliği yaptı. Bölüm öğrencilerinin aldıkları kaliteli konservatuvar eğitimi çalışmalardaki sanatsal başarıya yansıdı.

ÖĞRENCİLERİN YANINDA OLDULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Gebze Resim Bölümü’nün yıl sonu sergisi Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Fuayesi’nde açıldı. Sergi açılışına, bölüm eğitmeni Çilem Kesepara, öğrenciler, aileler ve sanatseveler katıldı. Ayrıca sergide, konuklar için mini bir klasik müzik dinletisi sunuldu.

15 ÖĞRENCİNİN 124 ÇALIŞMASI

Resim Sergisinde bölümde eğitim alan 15 öğrencinin toplam 124 çalışması sergilendi. Çalışmalar, Gebzeli sanatseverler tarafından beğeni ile izlendi. Öğrenciler bir yıl boyunca teorik derslerle desteklendi ve her ay düzenli olarak eğitmenleri tarafından sergi ve müze ziyaretlerine götürüldü. Konuklar başarıları nedeniyle bölüm eğitmeni ve öğrencileri tebrik etti.