Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 7.’sini düzenlediği Uluslararası Denizli Cam Bienali kapsamında Türkiye'nin ilk ve tek giyilebilir cam defilesi yine büyük beğeni topladı. Birbirinden özgün tasarımların sahne aldığı defilede 28 cam sanatçısı eserlerini ilk kez podyumda sergiledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi işbirliğinde düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. Uluslararası Denizli Cam Bienali tüm renkleriyle devam ediyor. Bienal kapsamında Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 1989 yılından beri gerçekleştirdiği efsane cam defilesi “GlassFashion Show” ilk kez Türk cam sanatçılarınca 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali’nde görücüye çıkmıştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7. Uluslararası Denizli Cam Bienali’nde bir kez daha birbirinden özgün tasarımların sahne aldığı cam defilesi yine büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenen defileye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Birbirinden yetenekli 28 cam sanatçısı, eserlerini ilk kez bir sergi salonunda değil, podyumda kendi üzerlerinde sergiledi. Birbirinden özgün ve renkli tasarımların sergilendiği geceye katılanlar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne dek Denizli’nin her yerinde yapısal olmak üzere birçok hizmetleri gerçekleştirdiğini, sadece yapısal değil, vatandaşların ruhuna, gönlüne, özüne yönelik kültür sanat faaliyetlerini de yaptıklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, “İşte bu güzel salonu inşa ettik. Artık elimiz rahatladı ve her türlü kültür, sanat faaliyetleri yapabileceğimiz bir alanımız oldu. Bugün ayrı bir sanat etkinliği ve güzellik icra ediyoruz. 2011’de başlattık ve bu yıl 7. Cam Bienalimizi gerçekleştiriyoruz. 12 ülkeden 100 sanatçı ile Cumhuriyetimizin 100. Yılında cam bienalimizi yapmak istedik ve hamdolsun başardık” dedi. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak hemen deprem bölgesine ulaştıklarını ve an itibariyle de nöbetçi ekiplerin Hatay’da çalışmalarına devam ettiğini anlatan Başkan Zolan, “Bienalimizi ‘Elim Sende’ teması ile gerçekleştiriyoruz. Depremzede kardeşlerimize buradan manevi olarak elimizi uzatıyoruz” dedi.

Başkan Osman Zolan, Cam Bienali kapsamında her biri birbirinden güzel eserleri ortaya koyan sanatçıları tebrik ederek, “Cam Bienalimiz Türkiye’de ilk ve tek. Başladık ve kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Cam hayatın vazgeçilmezidir, şeffaftır, sağlıktır. Cam sanatçının, ustanın eline geçtiğinde tek taş denilen zümrüt, mücevher haline gelebiliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. Uluslararası Denizli Cam Bienali’nde sizleri görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu güzel etkinliğe emek veren başta Ömür Hanım ve Fatih Bey olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, davetimize icabet eden tüm misafirlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.