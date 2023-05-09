Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Uluslararası Denizli Cam Bienali anlamlı bir etkinlikle sona erdi. Bienale katılan cam sanatçılarının kıran kırana müzayede ile satılan 80 parça el emeği göz nuru eserlerinden elde edilen 221.000 TL depremzedeler için bağışlandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi işbirliğinde 4 gün süren ve bu yıl teması “Elim Sende” olarak belirlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. Uluslararası Denizli Cam Bienali anlamlı bir etkinlikle sona erdi. Bienalin final gecesinde, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere cam sanatçılarının 80 parçadan oluşan el emeği göz nuru eserleri için müzayede düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen müzayedeye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karma Tasarım Atölyesi’nden Ömür Duruerk, Elim Sende öğrencilere destek programı kapsamında 10 bin TL bağışlandığını anlattı. Elim Sende’nin depremzedelere destek kısmında ise yurtiçi ve yurtdışından 52 cam sanatçısının tamamı depremzedelere bağışlanmak üzere müzayede 80 eser verdiğini belirten Duruerk, “Açık artırmada bağışçılarımız hem depremzedelere dokunacak, hem de kendilerine eşsiz bir eser alacak. Hayırlara vesile olsun” dedi.

Konuşmanın ardından müzayedeye geçildi. Mehmet Akif Yılmaztürk’ün yönettiği müzayedede eserler ve sanatçıları tek tek tanıtılarak konuklara gösterildi. Kıran kırana geçen 52 cam sanatçısının 80 eserinin yer aldığı müzayede yoğun ilgi gördü. Tüm eserlerin kısa sürede alıcı bulduğu açık artırmada depremzedelere bağışlanmak üzere 221 bin TL toplandı. Bağışçıların, afetzedelere yönelik yardım yapan kurum ve kuruluşların hesabına yatırdıkları miktarın dekontunu gösterip eserlerini alacağı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 4 gün süren Türkiye’nin ilk ve tek cam bienalinin çok anlamlı bir etkinlikle tamamladıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin depremzedeler için afetin yaşandığı ilk günden itibaren seferber olduğunu, bu süreçte tüm hemşehrilerinin de elinden gelen desteği verdiğini anlatan Başkan Osman Zolan, “Allah’ım hepsinden razı olsun. Bu sürece eserleriyle katkı koyan cam sanatçılarımıza da teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Zolan, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 12 ülkeden 100 sanatçı ile cam bienalimizi yaptık. Cam kıyafet defilesi başta olmak üzere çok güzel etkinlilere imza attık, camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden binlerce vatandaşımızı ağırladık. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.