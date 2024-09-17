Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye kesintisiz, güvenli ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak hedefi ile faaliyet gösteren ÇEDAŞ’ta Genel Müdürlük görevini enerji sektöründe 23 yıllık deneyime sahip olan Mustafa Altun üstlendi.SİVAS (İGFA) - Elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketlerinden Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (ÇEDAŞ) üst düzey yönetimde görev değişimine gidildi. 2018’den bu yana ÇEDAŞ’ta Genel Müdür olarak görev yapan Niyazi Kıvılcım, Çamlıbel Bölge’den Sorumlu CK Enerji Yönetim Danışmanlığı görevine getirilerken, şirketin yeni genel müdürü enerji sektöründe 23 yıllık deneyime sahip olan Mustafa Altun oldu.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye kesintisiz, güvenli ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefi ile faaliyet gösteren ÇEDAŞ’ta, 16 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen törenle Genel Müdürlük görevini Mustafa Altun üstlendi.

2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan, aynı zamanda Cumhuriyet Üniversitesi’nde işletme üzerine yüksek lisans yapan Mustafa Altun, profesyonel iş hayatına 2001 yılında enerji sektörüyle adım attı. CK Enerji Ailesi’ne 2015 yılında Alanya Proje Tesis Yöneticisi olarak katılan Altun, 2016-2021 yıllarında ÇEDAŞ’ta, 2021-2024 yılları arasında ise Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) bünyesinde Yatırım Direktörü olarak hizmet verdi. Pek çok başarılı projeye imza atan Altun, son olarak 2024 yılında CK Enerji bünyesinde Yönetim Danışmanı olarak görev yapıyordu.

ÇEDAŞ’ta genel müdürlük bayrağını Mustafa Altun’a devreden Niyazi Kıvılcım ise Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Mühendisliği ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1980-2001 yılları arasında TEDAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde mühendis, başmühendis, il müdürü, müessese müdürü ve yönetim komite başkanlığı gibi görevlerde bulundu. 2001-2004’te TEDAŞ Genel Müdürlüğü Proje ve Tesis Daire Başkanı ve Genel Müdür Müşaviri pozisyonlarında görev alan Kıvılcım, özelleştirme dönemi öncesi Isparta İl Müdürü olarak çalıştı. Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (AEDAŞ) 2013 yılında özelleşmesiyle birlikte bu görevini sürdüren Kıvılcım, 2018’de ÇEDAŞ’a Genel Müdür olarak atandı. 40 yılı aşan tecrübesi ile sektöre değer katan birçok yeni uygulamayı hayata geçiren bir isim olan Niyazi Kıvılcım, bundan sonraki dönemde Çamlıbel Bölge’den Sorumlu Yönetim Danışmanı olarak, kamu ve tüzel kuruluşlarla olan iletişimin güçlendirilmesine katkı sunacak.