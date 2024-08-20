Edirne İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini önlemek amacıyla dolandırıcılık olaylarına karşı mücadeleye devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların silah kullanımıyla ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik de bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor..

KEŞAN'DA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek önemli konularda bilgilendirme yaptı. Toplantıda, özellikle dolandırıcılık olaylarının çeşitleri, bu tür olaylara karşı nasıl korunabileceği gibi konulara değinildi. Ayrıca, vatandaşların av tüfeği ruhsatlarını 1 Eylül 2024 tarihine kadar yenilemeleri gerektiği ve düğün, nişan gibi merasimlerde silah ve havai fişek kullanmanın yasal olmadığı konusunda uyarılar yapıldı.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI DİKKAT

Jandarma yetkilileri, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle telefonla veya internet üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Vatandaşların, kimlik bilgilerini ve banka hesap şifrelerini kimseye vermemeleri, şüpheli durumlarda hemen jandarmaya başvurmaları gerektiği vurgulandı.

SİLAH RUHSATLARI VE HAVAİ FİŞEK KULLANIMI

Toplantıda, av tüfeği ruhsatlarının yenilenme süresi hakkında da bilgi verildi. Vatandaşların, ruhsatlarını belirtilen tarihe kadar yenilememeleri durumunda 4538 TL ceza ile karşılaşabilecekleri belirtildi. Ayrıca, düğün, nişan gibi merasimlerde silah ve havai fişek kullanmanın yasal olmadığı ve bu durumun yasal yaptırımlarla sonuçlanabileceği konusunda uyarılar yapıldı.