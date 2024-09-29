İnsan odaklı şehir anlayışı ile daha yaşanabilir, yürüyen bir kent tasarlayarak sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine Ekim ayı sonuna kadar pazar günleri Çamlık Bulvarı’nı trafiğe kapatacak.DENİZLİ (İGFA) - Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık yaratan Avrupa Hareketlilik Haftası final kutlamaları geçen hafta saat 14:00-20:00 saatleri arasında Çamlık Bulvarı’nın Mimarlar Sokak ile Çamlık Parkı girişi arasında yapılmıştı. 7’den 70’e onbinlerce Denizlilinin akın ettiği kutlamalar kapsamında Çamlık Bulvarı trafiğe kapatılırken, vatandaşlar canlı müzik, dj performansı, boyama atölyeleri, resim sergileri, badminton, basketbol, palyaço, sosis balon ve yüz boyama gibi birbirinden farklı etkinliklerde sevdikleriyle birlikte gönüllerince eğlendi. Yayalaştırılarak çevre dostu sağlıklı ulaşıma açılan Çamlık Bulvarı’nda gönüllerince bir hafta sonu geçiren vatandaşların yoğun isteği üzerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplanarak Çamlık Bulvarı’nın Mimarlar Sokak ile Çamlık Parkı girişi arasını 4 hafta boyunca pazar günleri sabah 09.00-19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatma kararı aldı.

Müzik dinletisi ve atölyeler düzenlenecek

UKOME kararı öncesi bölgedeki esnafın görüşü de alınırken işyeri sahipleri bulvarın trafiğe kapatılmasına olumlu yaklaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Eylül 2024 Pazar gününden başlayarak 4 hafta boyunca araç trafiğine kapatılan bölgede çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda müzik dinletileri, boyama etkinlikleri ve özellikle çocukların hem öğrenip hem de eğleneceği Denizli Bilim Merkezi atölyeleri Pazar günü Çamlık Bulvarı’nda olacak.