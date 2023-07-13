Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi için yapılan başvuru reddetti. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise Yargıtay'ın kararına Twitter'dan tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Gezi davasının tutuklu sanıklarından avukat Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçildi ancak henüz hapisten çıkmadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi için yapılan başvuru reddetti.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise Yargıtay'ın kararına sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Hendek’in, Soma’nın, Aladağ’ın, Çorlu’nun avukatından korkuyorsunuz. Korkun! Çok değil, yakın bir zamanda çıkacak" ifadelerini paylaştı.