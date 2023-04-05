Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde hayvan severlerle birlikte 98 milyon liraya mal olan ve Türkiye'nin en modern bakımevlerinden biri olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 84 dönüm arazi üzerine kurulan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Geniş barınak ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı ve soğutma sistemiyle Türkiye’nin en modern Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hayvan severlerle birlikte ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, ilk olarak merkez de yer ayan ameliyathaneler ve revirleri inceledi. Başkan Böcek, merkeze getirilen kedi ve köpeklerin nasıl bir süreçten geçtiğine dair görevli veteriner hekimlerden bilgi aldı.

ZİYARETİN ‘ŞANSLI’ KÖPEĞİ

Başkan Muhittin Böcek, ameliyathaneleri incelerken, trafik kazası sonrasında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen bir köpeği severek, ‘Şanslı’ ismini verdi. Başkan Böcek, basın mensuplarına ameliyathaneleri gezdirirken, Türkiye’de kemik operasyonu yapan tek bakımevi olduklarını hatırlattı. Başkan Muhittin Böcek, kedi kliniğinde ise yoğun bakımda tedavi gören kedilere ilişkin de bilgi aldı. Başkan Muhittin Böcek, kedi bölümünde ise alttan ısıtmalı özel bir bölümde yer alan kedileri sevdi. Başkan Muhittin Böcek ile birlikte alanı gezen hayvan severler de alttan ısıtmalı ve özel kedi alanlarının tüm barınaklarda görmek istedikleri tablo olarak belirterek, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

98 MİLYON TL’LİK BİR YATIRIM

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek, can dostlar için yapılan 84 dönüm alan üzerine kurulu bu yerin tüm Antalya’ya hayırlı olmasını diledi. Bu projenin 98 milyon TL’lik bir yatırım ile hayata geçirildiğini belirten Başkan Muhittin Böcek, “Can dostlarımıza yakışan bir alan oldu. Seçim bildirgemiz de söylediğimiz gibi onların yaşama hakkı var. Burada 24 veteriner, 12 tekniker, hayvan bakıcı kardeşlerimizle birlikte 81 personelimiz çalışıyor. Şu an da 121 engelli köpeğimiz, 66 engelli kedi, 147 yasaklı köpeğimiz var. Toplam da ise 524 köpek ve 214 kedimizi misafir ediyoruz. Günde ortalama 60 civarında kedi köpek geliyor” dedi.

SOKAK HAYVANLARINI ÖNEMSİYORUZ

Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için geliyoruz dedik ve çalışmaları bu yönde yürütüyoruz diyen Başkan Muhittin Böcek, “Tüm vatandaşlarımızın çok beğeneceği bir alan kazandırdık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızı önemsiyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Antalya Sahipsiz Hayvan Çalıştayımızı gerçekleştirdik. Çalıştaydan güzel sonuçlar çıkacak. Bu alanın resmi açılışını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız ve Millet İttifakımızın Ortak Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapmıştık. Merkezimiz hafta sonları da tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açık. Bu merkezimiz de 2 acil müdahale aracımızla birlikte üç vardiya, 7/24 hizmet veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

HAYVANSEVERLERDEN TAM NOT

Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Antalya Temsilcisi Sevda Kıraç da çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Başkanımızla birlikte bakımevini birlikte inceledik. Her şey çok ince düşünülmüş. Teknolojik cerrahi aletler, cihazlar ile çok güzel bir yer olmuş. Emeği geçen herkese ve Muhittin Başkan’a Antalya’ya böyle bir merkez kazandırdığı için teşekkür ederim” dedi.

Sokak hayvanları aktivisti Erka Zor da “Barınakların gerçek sahipleri bizleriz’ diyerek, “Muhittin Başkanımızla koordineli bir şekilde çalışabiliyoruz. Bu merkez hayata geçirilirken hayvan severlerle fikir alışverişinde bulunuldu. Sonuç olarak ortaya çok güzel bir barınak çıktı, minnettarız” ifadelerini kullandı.