Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde bulunan ve binlerce patili dostun yaşam alanı olan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi personeline; hayvanlara ‘Yaklaşım Tekniği Eğitimleri’ veriliyor.MERSİN (İGFA) - Mars K9 Eğitim Merkezi ile işbirliği kapsamında verilen eğitimler; personelin hayvanlarla daha yakın, daha pozitif ve daha sağlıklı iletişim kurmasını amaçlıyor.

Eğitimler; Bakımevi’nde bulunan hayvan bakıcısı ve hayvan toplama personeline yönelik olarak; sahada ve barınakta uygulamalı olarak veriliyor. Mersin Mars K9 Köpek Okulu’nun sahibi ve profesyonel köpek eğitmeni Rasim Tekin ve ekibi tarafından verilen eğitimin içeriğini; hayvan yakalama tekniği, hayvanlara yaklaşma tekniği ve hayvanların beden dilini anlayarak kontrol altına alma ana başlıkları oluşturuyor.

Eğitimler, uygulamalı olarak veriliyor

30 gün boyunca verilecek olan eğitimlerin saha aşamasında; sokakta bulunan köpekleri barınağa getirmek için toplarken nasıl yaklaşılması ve iletişim kurulması gerektiği, incitmeden ve empati kurarak pozitif bir iletişim kurmanın önemi ile toplama esnasında kullanılan tasma gibi aparatların, hayvanları korkutmadan nasıl kullanılması gerektiğine dair uygulamalı eğitimler veriliyor.

Barınakta hayvan bakıcılarına verilen eğitimde ise; padoklara girerken nasıl hareket edilmesi, hayvanların nasıl sakinleştirilmesi gerektiği, mama ve su bırakırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair ayrıntılı bilgiler aktarılıyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve bu yıl ikincisi yapılan eğitimler, her personele 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmak üzere iki aşamada veriliyor. Büyükşehir Belediyesi, verilen eğitimlerle patili dostların barınakta daha rahat ve huzurlu yaşayabilmesini sağlamayı hedefliyor.

Tekin: “Doğru iletişim, pozitif iletişimi sağlıyor”

Mersin Mars K9 Köpek Okulu’nun sahibi ve profesyonel köpek eğitmeni Rasim Tekin, sahada verilen eğitimlerin içeriğinden bahsederek, “Saha eğitiminde personele; köpeklere nasıl davranmaları, pozitif şekilde nasıl iletişim kurmaları, nasıl yakalamaları gerektiğini doğru bir şekilde anlatıyoruz. Bunların hepsini bire bir de çalışıyoruz” dedi.

Sahada agresif ve uysal hayvanlara yaklaşımın farklı olması gerektiğini kaydeden Tekin, “Burada çok önemli bir nokta var. Köpekle doğru bir iletişim kurmamız gerekiyor. Gerçekten doğru şekilde iletişim kurduğumuz takdirde, köpeklerle aramızda pozitif bir iletişim doğuyor. Böylece köpekler barınağa geldiği zaman, burada daha rahat bir psikolojide oluyor. Önemli olan; beden dilini anlayarak ve empati yaparak iletişim kurmak. O zaman her şey onlar için de, bizim için de daha güzel ve daha mutlu oluyor” diye konuştu.

Tekin, barınakta padoklar içerisinde yapılan eğitimin içeriğine dair de bilgi vererek, “Hayvanlara bakan personelin, yemek ve suları verirken; köpekleri nasıl sakinleştirmeleri gerekiyor, nasıl yer değişikliği yapmaları lazım? Doğru enerjilerle tepki vererek köpeklerin daha pozitif hale gelmesini sağlamak gibi unsurlar üzerinde çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Önceliğimiz köpeğin mutluluğu”

Personelin ilk olarak köpeğin verdiği tepkileri anlaması gerektiğini aktaran Tekin, önemli noktaları vurgulayarak, “Köpeğin vermiş olduğu tepkiler çok önemli. Köpek neden tepki veriyor? Neden bu alışkanlığı kazandı ve bu alışkanlık sonucunda vermiş olduğu tepkiler ne noktada? Bunu test ettikten sonra, ona göre planlamalar yapıyoruz. Bazı köpeklerle hemen iletişim kurmuyoruz. Yaklaşık bir hafta on gün sahaya giderek, yemek ve su verip daha yakın bir iletişim kuruyoruz. Onlar için uyguladığımız birçok metot ve teknik var. Burada önemli olan tek bir şey var; öncelikle köpeğin mutluluğu ve pozitif iletişim kurarak köpeği almak” dedi.

“Hayvanlar için mükemmel bir hizmet var”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanları için yaptığı hizmetlerin ve farklı kurumlarla işbirliğinin önemli olduğunu kaydeden Tekin, şunları söyledi:

“Ben gerçekten bu konuda çok mutluyum. Çünkü Mersin bölgesinde çok iyi çalışan bir ekip var. Özellikle toplama ekibindeki arkadaşlarımız, yaralı-bakım ekibi 24 saat çalışıyor. Onlarla da birebir çalıştım. Hayvanlar için mükemmel bir hizmet var. Aynı zamanda barınağın içerisindeki arkadaşlar da, hayvanların mutluluğu ve rahat etmeleri için her şeyi yapıyorlar. Ama buradaki tek problem şu; gerçekten üzülerek söylüyorum ki, terk etme sayısı çok yüksek, sahiplenme sayısı çok az. O yüzden hayvan sahiplenmek isteyen kişilerden rica ediyorum; burada çok safkan köpek var, lütfen onları sahiplenin.”

Ekipler, öğrendiklerini aldıkları ihbarlarda uygulamaya başladılar

Ekipler, aldıkları eğitimleri gittikleri ihbarlarda uygulamaya başladılar. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Kayrakkeşli’ye giderek 2 vatandaşın bakamayacağı köpekleri alan ekipler, aldıkları eğitimleri uygulayarak rahat bir şekilde köpekleri Bakımevi’ne getirdiler.

“Artık gözüm arkada kalmaz, emin ellerdeler”

Kayrakeşli’de yaşayan Abdulkadir Çakar, annesi olmayan 6 yavruya bakıyordu. Yavrular büyüdükçe, komşuların şikayeti arttı ve Çakar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber vermek zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakımevi ekipleri, Çakar’ın söylediği lokasyona gelerek yeni aldıkları eğitimler doğrultusunda köpekleri aldılar ve Bakımevi’ne getirdiler. Konuyla ilgili konuşan Çakar, “Bu altı yavrunun bakımını yaptım. Anneleri yok. Yavruyken bir sorun yoktu, ama büyüyünce etrafı rahatsız etmeye başladılar. Komşulardan da şikayet geliyor. Artık şikayetlere tahammülüm kalmadı. Aslında ayrılmak istemezdim, ama böyle oldu” dedi.

Çakar, Büyükşehir Belediyesi’nin sahipsiz köpekleri barınakta misafir etmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunarak, “Artık gözüm arkada kalmaz, emin ellerdeler. Hepinizin elinize sağlık” diye konuştu.

Sokağa bırakılan bir köpeğe 6 aydır bakım veren bir diğer vatandaş Musa Zengin de, “Yukarıda yola bıraktılar. Yoldan buraya geldi. Burada baktık. 6 aydır buradalar. Kışın burada değiliz, yayladayız. Zor olur, gelip gidemem. Ayağım yanık, yürüyemiyorum. Zarar görmesinler diye Büyükşehir himayesine veriyorum, kafamız rahat. Emin ellere verdik” diye belirtti.