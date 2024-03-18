Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, 18 Mart Çanakkale Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Ürkündaş, yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisiyle yazdığı destanın en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Ürkündaş, "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin tarih boyunca gösterdiği kahramanlık ve fedakarlığın en önemli simgelerinden biridir. Bu zafer, milletimizin vatanı için gösterdiği sevgi, birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde ortaya koymuştur. Çanakkale, beraberlik ruhunun timsalidir" dedi.

Nuri Ürkündaş, "Bu millet, Çanakkale'de gösterdiği direniş ve azimle, tarih boyunca her zaman özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde ön saflarda yer almış ve her zaman da alacaktır." şeklinde konuştu.