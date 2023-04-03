Bunlar da ilginizi çekebilir

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-16’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Mısır’dan Gemlik’e giden, 108 metre uzunluğundaki ‘Suave’ isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı güney girişi açıklarında makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı ’ndan geçen Panama bayraklı 108 metre uzunluğundaki ‘ Suave ’ isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.