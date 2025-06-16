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Operasyonun tamamlanmasıyla, yangın nedeniyle askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden açıldı.

TÜRKELİ römorkörü ve KIYEM-1 botu gemiye refakat ederken, KURTARMA-13 römorkörü gemiyi çekerek Karanlık Liman’a güvenli bir şekilde demirletmeyi başardı.

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Marmaris’ten Yalova’ya seyir halindeki 120 metrelik INDUSTRIAL CHALLENGER adlı yük gemisi, Çanakkale Boğazı’nda makine dairesinde çıkan yangın sonrası sürüklenmeye başladı. Gemi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün operasyonuyla Karanlık Liman’a demirletilirken, boğaz trafiği yeniden açıldı. ÇANAKKALE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Marmaris’ten Yalova’ya giden 120 metre boyundaki INDUSTRIAL CHALLENGER adlı yük/konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı Kumkale önlerinde makine dairesinde çıkan yangın nedeniyle makinesi stop etti ve sürüklenmeye başladı.

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