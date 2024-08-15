Çanakkale Rotary Kulübü ile Wliusa Turizm’in proje ortaklığında organize edilen ve Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan 37. Çanakkale Yüzme Yarışı, bu yıl da yerli ve yabancı yüzlerce yüzücüye ev sahipliği yapacak.ÇANAKKALE (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu sene de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, “Kulaçlar temiz denizler için” mottosuyla düzenlenecek olan kıtalar arası organizasyon, dünyanın en eski yarış rotalarından biri olarak kabul ediliyor. Yarışmaya katılacak yerli ve yabancı yüzme tutkunları, Çanakkale’nin tarihi atmosferinde boğazın akıntı sularına meydan okuyacak. Saat 08.00’da Eceabat ilçesi kumsalından başlayacak olan yarış, 6,5 kilometrelik etabın ardından Çanakkale İskele Meydanı’nda sona erecek. Daha sonra dereceye giren sporculara aynı meydanda ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: igf