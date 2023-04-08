Çanakkale Seramik, doğduğu topraklara duyduğu minnetle 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin ölümsüz ruhunu NFT dünyasına taşıdı.ÇANAKKALE (İGFA) - Zaferin simgesi haline gelen orijinal fotoğraf ve haritaların kullanıldığı ‘Çanakkale’nin Evlatları Özel NFT Koleksiyonu’, 18 Mart’a özel olarak 18 adet parçadan oluşuyor.

Çanakkale Seramik, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel olarak tasarladığı bu eşsiz koleksiyon ile hem küreselde hem de dijital dünyada da bu büyük zafere sahip çıktığını gösterdi. Bu özel koleksiyon, dünyanın en büyük NFT platformlarından OpenSea üzerinden koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.

Çanakkale Seramik, doğduğu topraklara ve Çanakkale Zaferi’nin ölümsüz kahramanlarına olan minnetini çok özel bir çalışma ile ölümsüzleştirdi. Sektöre öncü ürünleri ile yaşayan mekânlara anlam katan Çanakkale Seramik, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılında, özel bir NFT (Non Fungible Token) koleksiyonu tasarladı.

Çanakkale Zaferi’nin simgesi haline gelen orijinal fotoğraf ve haritaların kullanıldığı bu eşsiz koleksiyon, 18 Mart tarihine özel 18 adet parçadan oluşturuldu. Türkiye’nin bağımsızlık hikayesinin başlangıç noktası Çanakkale Zaferi’nin ölümsüz ruhunu dijital dünyaya taşıyan bu çok özel koleksiyon, https://opensea.io/collection/sons-of-gallipoli linkinde tarih meraklılarını bekliyor.