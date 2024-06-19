Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'ye bağlı Eceabat ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 575 hektarlık alanın etkilendiği duyuruldu.ÇANAKKALE (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangını ile ilgili son durum değerlendirmesi yaparak paylaşımda bulundu.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangına ilişkin ilk tespitlere göre 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü duyuran Bakan Yumaklı, 340 hektarlık alanın orman, geri kalan alanın ise tarım arazisi olduğunu ifade ederek, geceboyu süren cansiparene mücadelenin gün ışıklarıyla hava gücüyle yeniden desteklenmeye başladığını söyledi.

Saat 5.45 itibariyle 10 uçak, 7 helikopterle müdahalelerin yeniden başladığını belirten Bakan Yumaklı, sorunlu tek bir alanın kaldığını ve yangının ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, bölgede rüzgarın çok yoğun olduğu için tamamen kontrol altına alındığını söyleyemediklerini vurguladı.

Gece boyunca 970 personelle cansiparene verilen mücadelede görev alan tüm herkese teşekkür eden Bakan Yumaklı, Conkbayırı'nın kısmen ziyarete açılmasına karar verdiklerini, tüm imkanlarla yangını kontrol altına almak için gayret ettiklerini söyledi.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1803302935230595171