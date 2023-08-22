Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyüne yakınındaki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kent merkezine ulaştı.

Civar köyler boşaltılırken, Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

https://twitter.com/TCTarim/status/1694024656343248934

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genel Müdürlüğe ait römorkörler olası bir müdahale için teyakkuz halinde bekletildiği, Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi olan NENE HATUN gemisinin de İstanbul’dan hareket ettiği kaydedildi.