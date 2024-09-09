Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, öğrencilerin yoğun ders temposuna destek olma amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Kütüphane, ders çalışma süreçlerinde öğrencilere ücretsiz çay hizmeti sunacak.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkle İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Osman Ünal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada öğrencilerin ders çalışırken dinlenebilecekleri, stresten uzaklaşabilecekleri bir bahçe alanı inşa ettiklerini belirterek, "Burada çaylarını içerek hem rahatlayacak hem de motivasyonlarını artıracaklar. Çanakkale ruhu, vatan sevgisi ve millet bilinciyle yetişen gençlerimiz için bu kütüphane, sadece bir ders çalışma yeri değil, aynı zamanda huzur bulacakları bir mekân olacak.” dedi.

Müdür Ünal, hava şartlarına göre kış aylarına kadar bu hizmetin hafta içi her gün devam edeceğini belirtti.

Zaman zaman çeşitli ücretsiz ikramların da yapılacağını söyleyen Ünal, imkanlar dahilinde kışlık bir bölüm oluşturmayı planladıklarını ifade ederek, Çanakkale halkına kültür, sanat ve eğitime verdikleri destek için teşekkür etti. Projenin vatandaşların kütüphaneye ilgisini artıracağını vurgulayan Ünal, “Kitap ve çay bizden, okumak sizden” sloganıyla tüm halkı kütüphaneye davet eden Ünal, buna benzer çeşitli projelerin devam edeceğini belirtti.