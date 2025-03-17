Çan2 Termik Santrali tarafından, Çanakkale Zaferi’nin anlamını ve ruhunu genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen geleneksel şehitlik ziyareti, bu yıl da gerçekleşti.ÇANAKKALE (İGFA) - Çan2 Termik, bu yıl da Çan İlçe Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, 7 ortaokulun öğrencileri ile Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti.

Çan2 Termik ve Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen organizasyon kapsamında, 13-14 Mart tarihinde Çan’daki 7 ayrı ortaokuldan 340 öğrenci, Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti. Tarihe Yolculuk projesi kapsamında gerçekleştirilen gezide öğrenciler, rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti.

ÇANAKKALE ZAFERİ YERİNDE ANILDI

Gençlerin tarihi değerleri bizzat yerinde görerek milli bilinci güçlendirmelerinin önemine dikkat çeken Çan2 Termik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Kazancı, Çanakkale Zaferi'nin milletin inancını, azmini ve fedakârlığını tüm dünyaya gösterdiği bir kahramanlık destan olduğunu belirterek, "Gençlerin tarihî değerleri daha derinden kavrayarak milli bilinci güçlendirmeleri düşüncesiyle, gençlerimizin bu tarihi mirası yalnızca kitaplardan değil, bizzat o toprakları görerek, hissederek öğrenmesinin çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Çan2 Termik olarak, bu yıl da gençlerimizi Çanakkale ruhuyla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Yaşayacakları bu deneyim onların tarihimize ve milli değerlerimize bağlılıkla yetişmelerine katkı sağlayacağına eminiz. Bu anlamlı organizasyon, Çan2 Termik’in sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında eğitime ve gençlerin gelişimine verdiği önemin bir yansıması olarak önümüzdeki yıllarda da devam edecek" diye konuştu.