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ODAŞ Grubu şirketlerinden Çan2 Termik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile sektöre yönelik bilgi paylaşımı ve proje geliştirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı.ÇANAKKALE (İGFA) - Türkiye'nin önde gelen enerji ve madencilik şirketlerinden ODAŞ’a bağlı Çan2 Termik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile sektöre yönelik bilgi paylaşımı, inovasyon ve proje geliştirme alanında iş birliği protokolü imzaladı. Üniversite-sanayi iş birliği modeline örnek oluşturacak protokol kapsamında sektör paydaşları ile üniversite arasında bilgi transferinin sistematik hale getirilmesi, karşılıklı olarak Ar-Ge, inovasyon, proje geliştirme ve nitelikli insan kaynağı oluşturma ve staj programları gibi alanlarda birlikte hareket edilmesi hedefleniyor.

Stratejik iş birliği kapsamında, ODAŞ Grubu şirketlerinden Çan2 Termik ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında Ar-Ge faaliyetleri için yeni projeler geliştirme ve hayata geçirme konusunda karşılıklı destek sağlaması da hedefleniyor. Bu kapsamda her türlü teknik araştırma ve geliştirme faaliyetleri birlikte gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar sanayiye ve üniversiteye kazandırılacak. Üniversite, şirketin ihtiyaçlarına uygun olarak lisans ve lisans üstü düzeydeki öğrencilerin de projelerde yer alması ve uygulamalı staj imkânı da sunarak, öğrencilerin sektör deneyiminin artırılmasına katkı sağlayacak.

BİLGİ VE TEKNOLOJİ PAYLAŞIMI MODELİ

Protokol; tarafların Ar-Ge projeleri geliştirme, hayata geçirme ve yeni projeler bulma amacını taşıyor. Çan2 Termik ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasındaki bu iş birliği sadece proje bazlı değil, aynı zamanda bilgi alışverişi, inovasyon ve patent stratejileri gibi birçok alanda ortaklığı içeriyor. Bölge ekonomisinin ve sektörün gelişimine katkı sağlamayı da amaçlayan iş birliği protokolü ile her iki taraf hem akademik hem de endüstriyel alanda bilgi ve tecrübe paylaşımının zenginleştirdiği bir iş birliği modeli oluşturmayı hedefliyor.