Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale Eceabat'ta meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı değerlendirmede, söz konusu fayın Marmara'da kırılması beklenen kesimini az çok etkileyeceğini öne sürdü.İSTANBUL (İGFA) - Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'deki depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu içinde olduğunu ve beklenen Marmara depremini az ya da çok etkileyeceğini belirtti.

https://twitter.com/nacigorur/status/1867178326873244143

Depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1867174288647713118