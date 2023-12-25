Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çanakkale ve ilçelerinde internet ve sosyal medya üzerinden yayın yapan gazeteciler birlikten güç doğar ilkesiyle ilk toplantılarını gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çanakkale'de Truva Otelinde gerçekleşen toplantıya birçok ilçeden ve il merkezinden gazeteciler katıldı.

Çanakkale’de gazetecilik mesleğini korumayı, ahlak ilkelerini sürdürmeyi, iletişim ve düşünce özgürlüğünü desteklemeyi amaçlayan gazeteciler yeni derneğin kurulmasını kabul etti.

İletişim ve düşünce özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla bir araya gelen gazeteciler fikir alışverişinde bulundu. Kurulacak olan derneğin, üyeleri arasında geçerli olacak medya etik ilkelerini belirleyecek ve bu ilkeler, tarafsızlık, doğruluk, objektiflik gibi temel prensiplere dayanarak gazetecilik mesleğini daha güvenilir hale getirmeyi hedeflediklerin vurguladılar.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde kuruluşu tamamlanıp, hedefleri açıklanacak olan “Çanakkale İnternet ve Sosyal Medya Basın Mensupları Derneği” kurucuları belirlendi.

Derneğe üye olan kuruluşlar ve gazeteciler in10 Ocak günü toplanarak basın açıklaması yapması bekleniyor.