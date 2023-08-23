İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale-Çan Karayolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine, Çanakkale Boğazı'nın da çift taraflı deniz ulaşımına kapandığını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, bölgeye 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 328 iş makinesinin sevk edildiğini belirterek, bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1694214292168417592

Bakan Yerlikaya, Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 72 kişinin tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirildiği bilgisini de paylaştı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptığını açıkladı.