Çanakkale Kale Gençlik Derneği izcileri, 100. Yıl Deniz İzci Kampı için geldikleri Bodrum’da Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Çanakkaleli izcilerin Bodrum ziyaretinde izcilerle sohbet eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, derneğin çalışmaları ve Bodrum kampı hakkında ekip lideri Hüseyin Çoban’dan bilgiler aldı.

İzciler tarafından hediye edilen izci fularını takan Başkan Aras, izci kampları üzerine gerçekleşen sohbetin ardından Belediye Meydanı’nda bulunan Gaziler ve Şehitlik Anıtları ile Bodrum-Arsuz Dostluk Anıtı hakkında bilgilendirme yaptı.

Başkan Aras ve izciler daha sonra Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Kızılay iş birliğinde organize edilen Belediye Meydanı’ndaki kan bağışı tırını ziyaret etti. İzcilere, kan bağışının önemine yönelik bilgiler aktarılırdı.

Ziyaret sonrası Başkan Aras, 100. Yıl Deniz İzci Kampına katılacak izcileri STS Okul gemisine uğurladı.