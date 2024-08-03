Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, saha çalışmalarına Havran’dan başladı.BALIKESİR (İGFA)- Çarşamba günü TBMM yasama çalışmalarını tamamlayan Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir’de saha çalışmalarına Havran’dan başladı. Milletvekili Canbey; "Balıkesir’de saha çalışmalarımıza başladık, yaz boyunca aziz milletimizle birlikte olacağız. Taleplerini alacak, çözümü için çaba göstereceğiz. Şehrinizin projelerini yerinde takip edeceğiz." diyerek vatandaşlara seslendi.

AŞURE HAYRINA KATILDI Tüm gününü hemşehrileriyle dolu dolu geçiren Milletvekili Canbey, ilk olarak AK Parti Havran İlçe Teşkilatının düzenlediği Aşure Hayrı etkinliğinde vatandaşlarla buluştu. Canbey, paylaşma ve dayanışmanın sembolü olan aşurenin, birlik ve beraberliği pekiştirmesi temennisinde bulundu ve "Hayırlarımız mübarek olsun" diyerek etkinliğe katılanlara aşure ikram etti.

CUMA NAMAZI VE GIYÂBÎ CENAZE NAMAZI Havran Merkez Camii Kebir’de Cuma Namazı'nı eda eden Dr. Canbey, ardından Tahran’da gerçekleştirilen menfur bir suikast girişimi sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için kılınan gıyâbî cenaze namazına katıldı. Namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

HAVRAN BELEDİYE ZİYARETİ Milletvekili Canbey, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’u, AK Parti İlçe Başkanı Sercan Şık ve teşkilat üyeleri ile birlikte makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Ersoy'a nazik misafirperverliği için teşekkür eden Canbey, çalışmalarında başarılar diledi.

ESNAF ZİYARETLERİ Havran merkezdeki esnafları ziyaret eden Dr. Canbey, hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek onların taleplerini dinledi. Canbey’e ziyaretlerinde AK Patti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile Havran İlçe Başkanı Sercan Şık ve ilçe Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.